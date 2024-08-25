US Open 2024: даты проведения и сетки Открытого чемпионата США

144-й розыгрыш ежегодного теннисного турнира серии «Большого шлема» состоится с 19 августа по 8 сентября 2024 года. Матчи пройдут в Нью-Йорке, США, на кортах Национального теннисного центра имени Билли Джин Кинг.

Матчи первого круга в одиночном разряде у мужчин и женщин стартуют в понедельник, 26 августа. Финал в мужском турнире состоится 8 сентября, женщины разыграют титул на день раньше — 7 сентября.

Официальных трансляций Открытого чемпионата США в России в 2024 году не запланировано. Ряд тематических пабликов соцсети «ВКонтакте» предлагает смотреть матчи в прямом эфире.

Следить за матчами US Open-2024 можно с помощью текстовых трансляций «СЭ». Расписание и результаты игр сеток в мужском, женском, парных и смешанном разрядах доступны на нашем сайте в разделах «Матч-центр» и «Теннис» («Большой шлем», US Open).

Основная информация о заключительном в сезоне турнире «Большого шлема» доступна в материале на сайте «СЭ».