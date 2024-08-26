US Open 2024: кто из россиян выигрывал Открытый чемпионат США

144-й розыгрыш ежегодного теннисного турнира серии «Большого шлема» состоится с 19 августа по 8 сентября 2024 года. В мужском и женском одиночном разряде стартуют по 128 теннисистов.

Российские чемпионы US Open

Евгений Кафельников: Cамый титулованный теннисист в истории России стал первым российским чемпионом US Open.

Cамый титулованный теннисист в истории России стал первым российским чемпионом US Open. Марат Сафин: Экс первая ракетка мира первым среди россиян завоевал титул на Открытом чемпионате США в одиночном разряде.

Экс первая ракетка мира первым среди россиян завоевал титул на Открытом чемпионате США в одиночном разряде. Светлана Кузнецова : Светлана стала первой россиянкой-чемпионкой US Open.

: Светлана стала первой россиянкой-чемпионкой US Open. Вера Звонарева: Российская теннисистка трижды становилась чемпионкой US Open в составе дуэтов.

Российская теннисистка трижды становилась чемпионкой US Open в составе дуэтов. Мария Шарапова : Одна из самых известных и узнаваемых теннисисток мира стала второй россиянкой, которой покорился Открытый чемпионат США в одиночном разряде.

: Одна из самых известных и узнаваемых теннисисток мира стала второй россиянкой, которой покорился Открытый чемпионат США в одиночном разряде. Динара Сафина : Сестра Марата Сафина сумела вписать свое имя в историю как победительница Открытого чемпионата США в паре.

: Сестра Марата Сафина сумела вписать свое имя в историю как победительница Открытого чемпионата США в паре. Екатерина Макарова и Елена Веснина : Олимпийская чемпионка Макарова дважды выигрывала US Open с бразильцем Бруно Соарешом и с соотечественницей Еленой Весниной.

: Олимпийская чемпионка Макарова дважды выигрывала US Open с бразильцем Бруно Соарешом и с соотечественницей Еленой Весниной. Даниил Медведев: В 2021 году Даниил стал новым чемпионом US Open из России (и последним — на данный момент).

Следить за матчами US Open-2024 можно с помощью текстовых трансляций «СЭ». Расписание и результаты игр сеток в мужском, женском, парных и смешанном разрядах доступны на нашем сайте в разделах «Матч-центр» и «Теннис» («Большой шлем», US Open).

Основная информация о заключительном в сезоне турнире «Большого шлема» доступна в материале на сайте «СЭ».