US Open 2024: кто из россиян выступает в мужском одиночном разряде

Даниил Медведев и еще четыре российских теннисиста выступит в основной сетке US Open

144-й розыгрыш ежегодного теннисного турнира серии «Большого шлема» состоится с 19 августа по 8 сентября 2024 года. В мужском и женском одиночном разряде стартуют по 128 теннисистов.

Пять российских теннисистов выступят в мужском одиночном разряде без флага страны, нейтральный статус ATP и WTA ввели с февраля 2022 года. Среди них — Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Роман Сафиуллин и Павел Котов.

Следить за матчами US Open-2024 можно с помощью текстовых трансляций «СЭ». Расписание и результаты игр сеток в мужском, женском, парных и смешанном разрядах доступны на нашем сайте в разделах «Матч-центр» и «Теннис» («Большой шлем», US Open).

Основная информация о заключительном в сезоне турнире «Большого шлема» доступна в материале на сайте «СЭ».