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Сегодня, 15:00

US Open 2024: кто из россиян выступает в женском одиночном разряде

12 российских теннисисток выступит на US Open-2024
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Эрика Андреева.
Фото Global Look Press
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144-й розыгрыш ежегодного теннисного турнира серии «Большого шлема» состоится с 19 августа по 8 сентября 2024 года. В мужском и женском одиночном разряде стартуют по 128 теннисистов.

12 российских теннисисток выступят в женском одиночном разряде без флага страны, нейтральный статус ATP и WTA ввели с февраля 2022 года. Среди них — Анастасия Павлюченкова, Мирра Андреева, Людмила Самсонова, Диана Шнайдер, Анна Калинская, Анастасия Потапова, Анна Блинкова, Эрика Андреева, Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова и Камила Рахимова.

Следить за матчами US Open-2024 можно с помощью текстовых трансляций «СЭ». Расписание и результаты игр сеток в мужском, женском, парных и смешанном разрядах доступны на нашем сайте в разделах «Матч-центр» и «Теннис» («Большой шлем», US Open).

Основная информация о заключительном в сезоне турнире «Большого шлема» доступна в материале на сайте «СЭ».

US&nbsp;Open 2024 пройдет с&nbsp;26&nbsp;августа по&nbsp;8&nbsp;сентября. US Open 2024: основная информация о турнире «Большого шлема»

Теннис
US Open
Анастасия Павлюченкова
Дарья Касаткина
Диана Шнайдер
Мирра Андреева
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