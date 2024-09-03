US Open 2024: пары четвертьфинала и сетка турнира мужчин

US Open 2024 проходит с 26 августа по 8 сентября в Нью-Йорке (США). Последний в сезоне турнир «Большого шлема» проводится на кортах Национального теннисного центра имени Билли Джин Кинг. 3 и 4 сентября состоятся матчи 1/4 финала американского «мэйджора». Из российских теннисистов за место в полуфинале будет бороться Даниил Медведев, который сыграет с Янником Синнером.

Результаты четвертого круга US Open 2024

Григор Димитров — Андрей Рублев — 6:3, 7:6, 1:6, 3:6, 6:3

Тейлор Фриц — Каспер Рууд — 3:6, 6:4, 6:3, 6:2

Брэндон Накашима — Александр Зверев — 6:3, 1:6, 2:6, 2:6

Фрэнсис Тиафу — Алексей Попырин — 6:4, 7:6, 2:6, 6:3

Нуну Боржеш — Даниил Медведев — 0:6, 1:6, 3:6

Джек Дрейпер — Томаш Махач — 6:3, 6:1, 6:2

Янник Синнер — Томми Пол — 7:6, 7:6, 6:1

Алекс Де Минор — Джордан Томпсон — 6:0, 3:6, 6:3, 7:5

Расписание 1/4 финала US Open 2024

3 сентября, вторник

Тейлор Фриц — Александр Зверев

4 сентября, среда

Григор Димитров — Фрэнсис Тиафо

Янник Синнер — Даниил Медведев

Джек Дрейпер — Алекс Де Минор

Сетка для полуфиналистов US Open 2024

6 сентября, пятница

Янник Синнер / Даниил Медведев — Джек Дрейпер / Алекс Де Минаур

Тейлор Фриц / Александр Зверев — Григор Димитров / Фрэнсис Тиафо

Мужский финал запланирован на 8 сентября.

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