US Open 2024: первые матчи россиян в мужской сетке

144-й розыгрыш ежегодного теннисного турнира серии «Большого шлема» US Open состоится с 19 августа по 8 сентября 2024 года. Матчи основной сетки турнира стартуют в понедельник, 26 августа.

Российский теннисист Даниил Медведев попал в четверть с итальянцем Янником Синнером, в их половине сетки — испанец Карлос Алькарас. Андрей Рублев — в четверть с сербом Новаком Джоковичем, в их половине — немец Александр Зверев. Алькарас может сыграть в четвертьфинале с поляком Хубертом Хуркачем, а Зверев — с норвежцем Каспером Руудом.

Матчи россиян в первом круге

Даниил Медведев (Россия, 5) — Душан Лайович (Сербия).

Андрей Рублев (Россия, 6) — Тьяго Сейбот Уайлд (Бразилия).

Карен Хачанов (Россия, 23) — Даниэль Эванс (Великобритания).

Роман Сафиуллин (Россия) — Мэттью Форбс (США, WC).

Павел Котов (Россия) — Зизу Бергс (Бельгия).

Следить за матчами US Open-2024 можно с помощью текстовых трансляций «СЭ». Расписание и результаты игр сеток в мужском, женском, парных и смешанном разрядах доступны на нашем сайте в разделах «Матч-центр» и «Теннис» («Большой шлем», US Open).

Основная информация о заключительном в сезоне турнире «Большого шлема» доступна в материале на сайте «СЭ».