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US Open 2024: первые матчи россиян в мужской сетке

Матчи основной сетки US Open 2024 стартуют 26 августа
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Даниил Медведев.
Фото Global Look Press
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144-й розыгрыш ежегодного теннисного турнира серии «Большого шлема» US Open состоится с 19 августа по 8 сентября 2024 года. Матчи основной сетки турнира стартуют в понедельник, 26 августа.

Российский теннисист Даниил Медведев попал в четверть с итальянцем Янником Синнером, в их половине сетки — испанец Карлос Алькарас. Андрей Рублев — в четверть с сербом Новаком Джоковичем, в их половине — немец Александр Зверев. Алькарас может сыграть в четвертьфинале с поляком Хубертом Хуркачем, а Зверев — с норвежцем Каспером Руудом.

Матчи россиян в первом круге

  • Даниил Медведев (Россия, 5) — Душан Лайович (Сербия).

  • Андрей Рублев (Россия, 6) — Тьяго Сейбот Уайлд (Бразилия).

  • Карен Хачанов (Россия, 23) — Даниэль Эванс (Великобритания).

  • Роман Сафиуллин (Россия) — Мэттью Форбс (США, WC).

  • Павел Котов (Россия) — Зизу Бергс (Бельгия).

Следить за матчами US Open-2024 можно с помощью текстовых трансляций «СЭ». Расписание и результаты игр сеток в мужском, женском, парных и смешанном разрядах доступны на нашем сайте в разделах «Матч-центр» и «Теннис» («Большой шлем», US Open).

Основная информация о заключительном в сезоне турнире «Большого шлема» доступна в материале на сайте «СЭ».

US&nbsp;Open 2024 пройдет с&nbsp;26&nbsp;августа по&nbsp;8&nbsp;сентября. US Open 2024: основная информация о турнире «Большого шлема»

Теннис
US Open
Андрей Рублев
Даниил Медведев
Карен Хачанов
0
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