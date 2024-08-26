US Open 2024: первые матчи россиянок в женской сетке

144-й розыгрыш ежегодного теннисного турнира серии «Большого шлема» US Open состоится с 19 августа по 8 сентября 2024 года. Матчи основной сетки турнира стартуют в понедельник, 26 августа.

В первом круге Анастасия Павлюченкова сыграет с Тайлой Престон (Австралия), Мирра Андреева — c Камилой Осорио (Колумбия), Диана Шнайдер — с Надей Подорошкой (Аргентина), Дарья Касаткина — с Жаклин Кристиан (Румыния), Екатерина Александрова — с Викторией Томовой (Болгария). Камила Рахимова как «лаки лузер» вошла в основную сетку и встретится с первой ракеткой мира Игой Свентек (Польша).

Матчи россиянок в первом круге

Анастасия Павлюченкова (Россия, 25) — Тэйлор Престон (Австралия).

Мирра Андреева (Россия, 21) — Мария-Камила Осорио-Серрано (Колумбия).

Людмила Самсонова (Россия, 16) — Синьюй Ван (Китай).

Диана Шнайдер (Россия, 18) — Надя Подороска (Аргентина).

Анна Калинская (Россия, 15) — Лорен Дэвис (США).

Анастасия Потапова (Россия) — Лейла Фернандес (Канада).

Анна Блинкова (Россия) — Эмма Наварро (США, 13).

Эрика Андреева (Россия) — Юань Юэ (Китай).

Дарья Касаткина (Россия, 12) — Жаклин Кристиан (Румыния).

Вероника Кудерметова (Россия) — Элиза Мертенс (Бельгия, 33).

Екатерина Александрова (Россия, 29) — Виктория Томова (Болгария).

Камила Рахимова (Россия, LL) — Ига Свентек (Польша, 1).

Следить за матчами US Open-2024 можно с помощью текстовых трансляций «СЭ». Расписание и результаты игр сеток в мужском, женском, парных и смешанном разрядах доступны на нашем сайте в разделах «Матч-центр» и «Теннис» («Большой шлем», US Open).

Основная информация о заключительном в сезоне турнире «Большого шлема» доступна в материале на сайте «СЭ».