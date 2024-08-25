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Сегодня, 18:00

US Open 2024: призовой фонд Открытого чемпионата США

Общий призовой фонд Открытого чемпионата США в 2024 году увеличен на 15 процентов
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Общий призовой фонд Открытого чемпионата США в 2024 году увеличен на 15 процентов.
Фото Reuters
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144-й розыгрыш ежегодного теннисного турнира серии «Большого шлема» состоится с 19 августа по 8 сентября 2024 года. В мужском и женском одиночном разряде стартуют по 128 теннисистов.

Общий призовой фонд Открытого чемпионата США в 2024 году будет увеличен на 15 процентов по сравнению с прошлым годом и составит 75 миллионов долларов. Как сообщает Forbes, это рекордная сумма призовых в истории тенниса.

Чемпионы мужского и женского турнира в одиночном разряде в заработают по 3,6 миллиона долларов: это на 20 процентов больше, чем в 2023 году. Финалисты получат 1,8 миллиона. Общий призовой фонд мужского и женского парного разряда увеличился на 9 процентов по сравнению с прошлым годом. Победители получат по 750 тысяч долларов, финалисты — по 375 тысяч. Чемпионы в миксте заработают 200 тысяч долларов, финалисты — 100 тысяч.

Призовые в одиночном разряде

  • Чемпион — 3, 6 миллиона долларов.

  • Финалист — 1, 8 миллиона долларов.

  • Полуфиналист — 1 миллион долларов.

  • Четвертьфиналист — 530 тысяч долларов.

  • Четвертый круг — 325 тысяч долларов.

  • Третий круг — 215 тысяч долларов.

  • Второй круг — 140 тысяч долларов.

  • Первый круг — 100 тысяч долларов.

Следить за матчами US Open-2024 можно с помощью текстовых трансляций «СЭ». Расписание и результаты игр сеток в мужском, женском, парных и смешанном разрядах доступны на нашем сайте в разделах «Матч-центр» и «Теннис» («Большой шлем», US Open).

Основная информация о заключительном в сезоне турнире «Большого шлема» доступна в материале на сайте «СЭ».

US&nbsp;Open 2024 пройдет с&nbsp;26&nbsp;августа по&nbsp;8&nbsp;сентября. US Open 2024: основная информация о турнире «Большого шлема»
Теннис
US Open
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