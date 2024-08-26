US Open 2024: результаты Даниила Медведева на Открытом чемпионате США

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144-й розыгрыш ежегодного теннисного турнира серии «Большого шлема» US Open состоится с 19 августа по 8 сентября 2024 года. В 2021 году Даниил Медведев стал новым чемпионом US Open из России (и последним — на данный момент). Также россиянин трижды выходил в финал Открытого чемпионата США. Приводим статистику выступлений спортсмена на US Open.
Следить за матчами US Open-2024 можно с помощью текстовых трансляций «СЭ». Расписание и результаты игр сеток в мужском, женском, парных и смешанном разрядах доступны на нашем сайте в разделах «Матч-центр» и «Теннис» («Большой шлем», US Open).
Основная информация о заключительном в сезоне турнире «Большого шлема» доступна в материале на сайте «СЭ».