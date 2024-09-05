US Open 2024: сетка и пары 1/2 финала одиночного турнира женщин

Сегодня, 17:00
В одиночном турнире женщин на Открытом чемпионате США остались четыре претендентки на титул. Одну полуфинальную пару составили Джессика Пегула из США и Каролина Мухова из Чехии, вторую — Эмма Наварро из США и Арина Соболенко из Белоруссии. Оба матча пройдут в ночь на пятницу, 6 сентября, по московскому времени.
US Open-2024 проходит в Нью-Йорке с 26 августа по 8 сентября. Последний в сезоне турнир «Большого шлема» проводится на кортах Национального теннисного центра имени Билли Джин Кинг. Женский финал запланирован на субботу, 7 сентября.