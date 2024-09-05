Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
«Большой шлем». Новости
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 17:00

US Open 2024: сетка и пары 1/2 финала одиночного турнира женщин

Стали известны пары 1/2 финала женского турнира US Open-2024
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Арина Соболенко.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

В одиночном турнире женщин на Открытом чемпионате США остались четыре претендентки на титул. Одну полуфинальную пару составили Джессика Пегула из США и Каролина Мухова из Чехии, вторую — Эмма Наварро из США и Арина Соболенко из Белоруссии. Оба матча пройдут в ночь на пятницу, 6 сентября, по московскому времени.

Сетка и результаты 1/4 финала US Open-2024 у женщин

  • Джессика Пегула (США) — Ига Свентек (Польша) — 6:2, 6:4
  • Каролина Мухова (Чехия) — Майя Хаддад (Бразилия) — 6:1, 6:4
  • Эмма Наварро (США) — Паула Бадоса (Испания) — 6:2, 7:5
  • Арина Соболенко (Белоруссия) — Циньвэнь Чжен (Китай) — 6:1, 6:2

Пары 1/2 финала US Open-2024 у женщин

  • Джессика Пегула — Каролина Мухова
  • Эмма Наварро — Арина Соболенко

US Open-2024 проходит в Нью-Йорке с 26 августа по 8 сентября. Последний в сезоне турнир «Большого шлема» проводится на кортах Национального теннисного центра имени Билли Джин Кинг. Женский финал запланирован на субботу, 7 сентября.

Теннис
US Open
Арина Соболенко
Джессика Пегула
Каролина Мухова
Читайте также
Юрий и Инна Жирковы стали родителями в четвертый раз
Украинцы пожаловались на поведение россиян на Паралимпиаде в Париже
ВМС США сняли с должности командира эсминца за фото с перевернутым прицелом винтовки
Что происходит в «Спартаке» перед закрытием трансферного окна
На 74-м году жизни умер четырехкратный призер Олимпийских игр Владимир Буре
Более 80 депутатов подписали резолюцию об отстранении Макрона с поста президента
Популярное видео
«Динамо» проиграло «Кунлуню» в первом матче сезона
Стартовал сезон КХЛ и новый состав СДК
«Металлург» — «Локомотив»: КХЛ, видеообзор матча
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Стартует 17-й сезон КХЛ
«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Химки» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Анонс сезона КХЛ: главные фавориты и СКА — сильнее всех?
От ЦСКА стоит ждать сюрпризов
«Краснодар» разгромил «Локо», ничья «Оренбурга» и «Динамо»: видео голов 1 сентября
«Сочи» — «Тюмень»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Алания»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Балтика»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Дубль Лусиано, победы «Спартака» и ЦСКА: видео голов 7-го тура 31 августа
Артем Лукоянов и Кирилл Петров ушли из «Ак Барса» в «Юнисон»
Материалы сюжета US Open 2024: новости и материалы о турнире «Большого шлема»
US Open 2024: сетка и пары полуфиналистов одиночного турнира мужчин
«Медведеву нужно думать не об отсутствии титулов, а понять, что делать дальше». Мнение Собкина
US Open 2024 — расписание и результаты 5 сентября: Наварро — Соболенко, Пегула — Мухова
Соболенко — Наварро и Мухова — Пегула: онлайн-трансляция женских полуфиналов US Open
Свентек плакала на полу после поражения в четвертьфинале. Что происходит с первой ракеткой мира?
«Единственное, что могу сделать, — постараться быть лучше в следующий раз». Медведев проиграл скрытый финал US Open
Сегодня
Вчера
Неделя