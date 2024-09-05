US Open 2024: сетка и пары полуфиналистов одиночного турнира мужчин

Сегодня, 18:00
В одиночном турнире мужчин на Открытом чемпионате США остались четыре претендента на титул.
В одном полуфинале первая ракетка мира — итальянец Янник Синнер встретится с британцем Джеком Дрейпером, в другом сыграют американцы Тейлор Фритц и Фрэнсис Тиафо. Никто из этих теннисистов ранее не выигрывал титул Открытого чемпионата США. Оба матча 1/2 финала пройдут в ночь с 6 на 7 сентября по московскому времени.
US Open-2024 проходит в Нью-Йорке с 26 августа по 8 сентября. Последний в сезоне турнир «Большого шлема» проводится на кортах Национального теннисного центра имени Билли Джин Кинг. Финал мужского турнира закроет этот розыгрыш «мейджора» в ночь на понедельник, 9 сентября, по московскому времени.