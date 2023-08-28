Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 19:00

US Open: фавориты турнира у мужчин — прогноз и коэффициенты

Буккмекеры считают Джоковича фаворитом US Open-2023
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Новак Джокович.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Матчи основной сетки заключительного турнира «Большого шлема» US Open-2023 стартуют 28 августа. Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев считает, что российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев могут хорошо выступить на Открытом чемпионате США.

«Спада в их игре нет — это нормально перед US Open, ничего страшного. В принципе, может, и хорошо, что так получилось, учитывая сложность предстоящего турнира. Я даже не знаю, как Новак Джокович с Карлосом Алькарасом будут играть на US Open после таких изматывающих турниров. Первые круги для них опасными могут быть», —приводит слова Тарпищева ТАСС.

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков оценил перспективы россиянина Карена Хачанова на US Open-2023.

«Я был удивлен, когда увидел Хачанова в заявке. У него была тяжелая травма, после которой нельзя быстро восстановиться. Посмотрим, как он сыграет первый круг. Соперник ему достался несильный, но для Карена сейчас любой соперник, независимо от уровня игры и места в рейтинге, будет тяжелым», — приводит ТАСС слова Чеснокова.

По прогнозам буккмекеров главным фаворитом турнира является сербский теннисист Новак Джокович. На его победу можно поставить с коэффициентом 2.20. А на первую ракетку мира Карлоса Алькараса — за 2.85. Третьим номером в списке фаворитов буккмекеры считают россиянина Даниила Медведева — коэффициент на его победу составляет 10.0.

Шансы других российских теннисистов оценивают ниже: Андрей Рублев котируется лишь 12-м за 75.0, на Карена Хачанова можно поставить за 150, такой же коэффициент на успех Романа Сафиуллина.

В 2022 году победителем US Open среди мужчин стал Карлос Алькарас. В финале испанский теннисист обыграл норвежца Каспера Рууда (6:4, 2:6, 7:6, 6:3) и завоевал первый в карьере титул «Большого шлема».

Сетки турнира, расписание и результаты матчей мужчин, женщин, пар и микста, обзоры игр доступны в разделах «Большого шлема» и US Open сайта «СЭ».

US Open-2023: основная информация о турнире «Большого шлема»

Теннис
US Open
Даниил Медведев
Карлос Алькарас
Новак Джокович
0
Читайте также
Защитник Войнов рассказал, когда он планирует завершить игровую карьеру
Защитник «Ак Барса» Войнов рассказал, когда планирует завершить карьеру
Артиллеристы ВС РФ ликвидировали технику и живую силу ВСУ с помощью САУ «Малка»
Гражданина Украины задержали в Херсонской области по подозрению в шпионаже
Боевики ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен российским военным
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: US Open 2023: главное о турнире «Большого шлема» в Нью-Йорке
Котов — Хиджиката: смотреть трансляцию матча (видео)
Рекорды US Open: самые значимые достижения чемпионов и успехи россиян
US Open: все матчи и соперники российских теннисистов в первом круге турнира у женщин
US Open: все матчи и соперники российских теннисистов в первом круге турнира у мужчин
US Open: кто из российских теннисистов выигрывал турнир в Нью-Йорке
4-я ракетка мира Руне пожаловался на корт US Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Экс-вторая ракетка мира Пивоварова оценила шансы Медведева на US Open

Котов — Хиджиката: смотреть трансляцию матча (видео)