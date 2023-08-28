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«Большой шлем»

Сегодня, 19:30

US Open: фавориты турнира у женщин — прогноз и коэффициенты

Буккмекеры считают Свентек фавориткой US Open-2023
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Ига Свентек.
Фото Reuters
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Матчи основной сетки заключительного турнира «Большого шлема» US Open-2023 стартуют 28 августа. Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский считает, что выход в четвертьфинал будет хорошим результатом для российских теннисисток на Открытом чемпионате США.

«Что касается наших девушек, то никого из них к фаворитам турнира отнести нельзя. Выход в четвертьфинал будет уже хорошим результатом, но дальше пробиться будет очень сложно. На прошедших крупных турнирах хорошие результаты показывали Дарья Касаткина и Людмила Самсонова, сетка у них неплохая. Может быть, сможет кто-то еще зайти далеко, в женском теннисе уровень соперниц примерно одинаковый, многое зависит от состояния в отдельно взятый момент», — приводит слова Ольховского ТАСС.

Буккмекеры считают Игу Свентек главной претенденткой на победу в женском одиночном разряде US Open-2023. На нее можно поставить за 3.40. На втором месте в списке фаворитов Арина Соболенко — на нее выставлена котировка — 4.50. Замыкает тройку Коко Гауфф, которая стала победительницей турнира в Цинциннати. На американку коэффициент — 8.00.

По мнению буккмекеров, наилучшие шансы на успех среди российских теннисисток у Людмилы Самсоновой — на нее можно поставить за 45.0. На победу Дарьи Касаткиной коэффициент составляет 60.0. Котировка Мирры Андреевой и Вероники Кудерметовой составляет 75.0.

В 2022 году на US Open в женском одиночном разряде победу одержала Ига Свентек, которая в финале переиграла Онс Жебер из Туниса — 6:2, 7:6 (7:5).

Сетки турнира, расписание и результаты матчей мужчин, женщин, пар и микста, обзоры игр доступны в разделах «Большого шлема» и US Open сайта «СЭ».

US Open-2023: основная информация о турнире «Большого шлема»

Теннис
US Open
Ига Свентек
Людмила Самсонова
Мирра Андреева
0
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