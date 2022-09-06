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6 сентября, 06:00

US Open, результаты матчей 4 и 5 сентября: Самсонова уступила Томлянович, Кудерметова проиграла Жабер и другие

Сергей Ревенко
Корреспондент
Вероника Кудерметова.
Фото Global Look Press
В воскресенье и понедельник, 4 и 5 сентября, в Нью-Йорке прошли матчи 1/8 финала US Open у женщин.

Две россиянки провели матчи на этой стадии: Вероника Кудерметова проиграла Онс Жабер, Людмила Самсонова уступила Айле Томлянович.

4 сентября, воскресенье

Каролин Гарсия (Франция, 17) — Элисон Риске (США, 29) — 6:4, 6:1

Кори Гауфф (США, 12) — Чжан Шуай (Китай) — 7:5, 7:5

5 сентября, понедельник

Айла Томлянович (Австралия) — Людмила Самсонова (Россия) — 7:6 (10:8), 6:1

Онс Жабер (Тунис, 5) — Вероника Кудерметова (Россия, 18) — 7:6 (7:1), 6:4

Джессика Пегула (США, 8) — Петра Квитова (Чехия, 21) — 6:3, 6:2

Ига Свентек (Польша, 1) — Юлия Нимайер (Германия) — 2:6, 6:4, 6:0

Каролина Плишкова (Чехия, 22) — Виктория Азаренко (Белоруссия, 26) — 7:5, 6:7, 6:2

Арина Соболенко (Белоруссия, 6) — Дэниэлл Коллинз (США, 19) — 3:6, 6:3, 6:2

Теннис
US Open
Вероника Кудерметова
Людмила Самсонова
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