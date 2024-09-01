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Сегодня, 09:00

US Open 2024 — расписание и результаты 1 сентября (мужчины): матчи Рублева и Зверева в 4-м круге

Руслан Абушкин
редактор интернет отдела
Андрей Рублев.
Фото USA Today Sports
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Матчи четвертого круга US Open 2024.

В четвертом круге Открытого чемпионата США 1 сентября россиянин Андрей Рублев сыграет с Григором Димитровым из Болгарии, немец Александр Зверев встретится с американцем Брэндоном Накашимой.

Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 75 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертый круг

Андрей Рублев (Россия) — Григор Димитров (Болгария) — не ранее 19.00 мск

Каспер Рууд (Норвегия) — Тэйлор Фритц (США)

Брэндон Накашима (США) — Александр Зверев (Германия)

Фрэнсис Тиафо (США) — Алексей Попырин (Австралия)

US&nbsp;Open 2024 пройдет с&nbsp;26&nbsp;августа по&nbsp;8&nbsp;сентября. US Open 2024: основная информация о турнире «Большого шлема»

Теннис
US Open
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