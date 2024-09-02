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US Open 2024 — расписание и результаты 2 сентября (мужчины): матчи Медведева и Синнера в 4-м круге

Руслан Абушкин
редактор интернет отдела
Даниил Медведев.
Фото USA Today Sports
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Матчи четвертого круга US Open 2024.

В четвертом круге Открытого чемпионата США 2 сентября россиянин Даниил Медведев сыграет с Нуну Боржешем из Португалии, итальянец Янник Синнер встретится с американцем Томми Полом.

Людмила Самсонова, Даниил Медведев, Диана Шнайдер. Матчи Медведева, Шнайдер и Самсоновой. Онлайн-трансляция US Open

Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 75 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертый круг

Джек Дрейпер (Великобритания) — Томаш Махач (Чехия)

Нуну Боржеш (Португалия) — Даниил Медведев (Россия) — не ранее 20.30 мск

Алекс Де Минаур (Австралия) — Джордан Томпсон (Австралия)

Янник Синнер (Италия) — Томми Пол (США)

US&nbsp;Open 2024 пройдет с&nbsp;26&nbsp;августа по&nbsp;8&nbsp;сентября. US Open 2024: основная информация о турнире «Большого шлема»

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/usopen/2024/1/35/
Теннис
US Open
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