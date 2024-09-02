Сегодня, 09:50
В четвертом круге Открытого чемпионата США 2 сентября россиянка Людмила Самсонова сыграет с Игой Свентек из Польши, Диана Шнайдер встретится с американкой Джессикой Пегулой.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 75 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Каролина Мухова (Чехия) — Ясмин Паолини (Италия)
Диана Шнайдер (Россия) — Джессика Пегула (США) — не ранее 19.00 мск
Каролина Возняцки (Дания) — Беатрис Хаддад Майя (Бразилия)
Ига Свентек (Польша) — Людмила Самсонова (Россия) — не ранее 02.00