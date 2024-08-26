Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
«Большой шлем». Новости
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 09:10

US Open 2024 — расписание матчей и результаты 26 августа (мужчины): старт Рублева и Джоковича

Руслан Абушкин
редактор интернет отдела
Андрей Рублев.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен
Матчи первого круга US Open 2024.

В первом круге Открытого чемпионата США 26 августа россиянин Андрей Рублев встретится с Тиагу Сейбот Уайлдом из Бразилии. Серб Новак Джокович сыграет с Раду Алботом из Молдавии.

Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 75 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг

Юго Гренье (Франция) — Митчел Крюгер (США) — не ранее 18.00 мск

Максимилиан Мартерер (Германия) — Александр Зверев (Германия)

Лука Нарди (Италия) — Роберто Баутиста Агут (Испания)

Доминик Штрикер (Швейцария) — Франсиско Комесанья (Аргентина)

Уго Умбер (Франция) — Тиагу Монтейру (Бразилия)

Шан Цзюньчэн (Китай) — Александр Бублик (Казахстан)

Ян Чоински (Великобритания) — Роберто Карбальес Баэна (Испания)

Бен Шелтон (США) — Доминик Тим (Австрия)

Педро Мартинес (Испания) — Макс Касниковски (Польша)

Алексей Попырин (Австралия) — Квон Сун Ву (Корея)

Альберт Рамос-Виньолас (Испания) — Маттео Берреттини (Италия)

Андрей Рублев (Россия) — Тиагу Сейбот Уайлд (Бразилия) — не ранее 19.30 мск

Каспер Рууд (Норвегия) — Бу Юньчаокэтэ (Китай)

Камило Уго Карабельи (Аргентина) — Тэйлор Фритц (США)

Мартон Фучович (Венгрия) — Иржи Легечка (Чехия)

Александр Мюллер (Франция) — Адам Уолтон (Австралия)

Есихито Нисиока (Япония) — Миомир Кецманович (Сербия)

Кириан Жак (Франция) — Григор Димитров (Болгария)

Гаэль Монфис (Франция) — Диего Шварцман (Аргентина)

Джованни Мпетши Перрикар (Франция) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина)

Райлли Опелка (США) — Лоренцо Музетти (Италия)

Ринки Хидзиката (Австралия) — Алехандро Давидович Фокина (Испания)

Франсиско Черундоло (Аргентина) — Себастьян Офнер (Австрия)

Александр Шевченко (Казахстан) — Доминик Кепфер (Германия)

Кристофер Юбенкс (США) — Артур Риндеркнех (Франция)

Себастьян Баэс (Аргентина) — Лучано Дардери (Италия)

Ласло Джере (Сербия) — Ян-Леннард Штруфф (Германия)

Артур Казо (Франция) — Пабло Карреньо Буста (Испания)

Сумит Нагал (Индия) — Таллон Грикспур (Нидерланды)

Хольгер Руне (Дания) — Брэндон Накашима (США)

Александр Ковачевич (США) — Фрэнсис Тиафо (США)

Раду Албот (Молдавия) — Новак Джокович (Сербия)

US&nbsp;Open 2024 пройдет с&nbsp;26&nbsp;августа по&nbsp;8&nbsp;сентября. US Open 2024: основная информация о турнире «Большого шлема»

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/usopen/
Теннис
US Open
0
Читайте также
Каноиста Петрова во второй раз лишили золотой медали чемпионата мира
US Open 2024: основная информация о турнире «Большого шлема»
Губернатор Саратовской области сообщил о попадании обломков БПЛА в жилые дома
Семак крестился и орал на судей, Станкович поцеловал удаленного зенитовца, Латышонок стал героем. Что случилось в матче «Зенит» - «Спартак»
Площадь пожара в Крыму увеличилась до 45 га
В Telegram прокомментировали задержание Павла Дурова
Популярное видео
РПЛ: видео голов 6-го тура 25 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 24 августа
Тимур Билялов предпочел остаться в «Ак Барсе»
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
Как прошла презентация Евгения Кузнецова
«Трактор» уверенно переиграл «Авангард»
Аскаров попросил обмен из «Нэшвилла»
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Василий Подколзин обменян из «Ванкувера» в «Эдмонтон»
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
«Авангард» пригласил Макеева, Разин — о новом контракте
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Адмирал» выгнал американского форварда
«Салават Юлаев» начал с поражения / Интервью Богдана Киселевича
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
Наиль Якупов — о переходе в «Куньлунь»
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
Зачем «Ак Барс» расстался с Шипачевым и Войновым
Материалы сюжета: US Open 2024: новости и материалы о турнире «Большого шлема»
Российские теннисисты выйдут из тени на US Open? Расклады перед «Большим шлемом» в Нью-Йорке
US Open 2024: результаты Даниила Медведева на Открытом чемпионате США
US Open 2024: первые матчи россиянок в женской сетке
US Open 2024: первые матчи россиян в мужской сетке
Макинрой назвал Медведева одним из претендентов на победу на US Open
Старт Рублева, Касаткиной, матчи Джоковича и Соболенко. Онлайн-трансляция US Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

US Open 2024: результаты Даниила Медведева на Открытом чемпионате США