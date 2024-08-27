Сегодня, 10:00
27 августа в первом круге Открытого чемпионата США свои матчи проведут россияне Даниил Медведев, Карен Хачанов, Роман Сафиуллин и Павел Котов. Также во вторник сыграют Янник Синнер и Карлос Алькарас.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 75 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Констан Лестьенн (Франция) — Джордан Томпсон (Австралия) — не ранее 18.00 (мск)
Якуб Меншик (Чехия) — Феликс Оже-Альяссим (Канада)
Мариано Навоне (Аргентина) — Даниэль Альтмайер (Германия)
Тимофей Скатов (Казахстан) — Хуберт Хуркач (Польша)
Тристан Скулкейт (Австралия) — Таро Даниэль (Япония)
Алехандро Табило (Чили) — Давид Гоффен (Бельгия)
Стефанос Циципас (Греция) — Танаси Коккинакис (Австралия)
Дэниэл Эванс (Великобритания) — Карен Хачанов (Россия) — не ранее 19.30
Нуну Боржеш (Португалия) — Федерико Кория (Аргентина)
Отто Виртанен (Финляндия) — Кантен Алис (Франция)
Фабио Фоньини (Италия) — Томаш Махач (Чехия)
Борна Чорич (Хорватия) — Адриан Маннарино (Франция)
Элиот Спиццирри (США) — Алекс Микельсен (США)
Мэттью Форбс (США) — Роман Сафиуллин (Россия) — не ранее 20.00
Чжан Чжичжэнь (Китай) — Джек Дрейпер (Великобритания)
Янник Синнер (Италия) — Маккензи Макдональд (США) — не ранее 20.30
Душан Лайович (Сербия) — Даниил Медведев (Россия) — не ранее 21.00
Алекс Де Минаур (Австралия) — Маркос Гирон (США)
Маттео Арнальди (Италия) — Закари Свайда (США) — не ранее 21.30
Факундо Диас Акоста (Аргентина) — Юго Гастон (Франция)
Макс Перселл (Австралия) — Александр Вукич (Австралия)
Корантен Муте (Франция) — Себастьян Корда (США)
Артур Филс (Франция) — Лернер Тин (США)
Денис Шаповалов (Канада) — Ботик ван де Зандсюлп (Нидерланды)
Зизу Бергс (Бельгия) — Павел Котов (Россия) — не ранее 23.00
Маттиа Беллуччи (Италия) — Стэн Вавринка (Швейцария)
Флавио Коболли (Италия) — Джеймс Дакуорт (Австралия)
Фабиан Марожан (Венгрия) — Хамад Меджедович (Сербия)
Кристофер О`Коннелл (Австралия) — Николас Харри (Чили)
Хауме Мунар (Испания) — Габриэль Диалло (Канада)
Карлос Алькарас (Испания) — Ли Ту (Австралия) — не ранее 2.00 (мск)
Лоренцо Сонего (Италия) — Томми Пол (США) — не ранее 3.30