US Open 2024 — расписание и результаты 27 августа (мужчины): матчи Медведева, Хачанова, Синнера и Алькараса

Матчи первого круга US Open 2024.

27 августа в первом круге Открытого чемпионата США свои матчи проведут россияне Даниил Медведев, Карен Хачанов, Роман Сафиуллин и Павел Котов. Также во вторник сыграют Янник Синнер и Карлос Алькарас.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 75 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Констан Лестьенн (Франция) — Джордан Томпсон (Австралия) — не ранее 18.00 (мск)

Якуб Меншик (Чехия) — Феликс Оже-Альяссим (Канада)

Мариано Навоне (Аргентина) — Даниэль Альтмайер (Германия)

Тимофей Скатов (Казахстан) — Хуберт Хуркач (Польша)

Тристан Скулкейт (Австралия) — Таро Даниэль (Япония)

Алехандро Табило (Чили) — Давид Гоффен (Бельгия)

Стефанос Циципас (Греция) — Танаси Коккинакис (Австралия)

Дэниэл Эванс (Великобритания) — Карен Хачанов (Россия) — не ранее 19.30

Нуну Боржеш (Португалия) — Федерико Кория (Аргентина)

Отто Виртанен (Финляндия) — Кантен Алис (Франция)

Фабио Фоньини (Италия) — Томаш Махач (Чехия)

Борна Чорич (Хорватия) — Адриан Маннарино (Франция)

Элиот Спиццирри (США) — Алекс Микельсен (США)

Мэттью Форбс (США) — Роман Сафиуллин (Россия) — не ранее 20.00

Чжан Чжичжэнь (Китай) — Джек Дрейпер (Великобритания)

Янник Синнер (Италия) — Маккензи Макдональд (США) — не ранее 20.30

Душан Лайович (Сербия) — Даниил Медведев (Россия) — не ранее 21.00

Алекс Де Минаур (Австралия) — Маркос Гирон (США)

Маттео Арнальди (Италия) — Закари Свайда (США) — не ранее 21.30

Факундо Диас Акоста (Аргентина) — Юго Гастон (Франция)

Макс Перселл (Австралия) — Александр Вукич (Австралия)

Корантен Муте (Франция) — Себастьян Корда (США)

Артур Филс (Франция) — Лернер Тин (США)

Денис Шаповалов (Канада) — Ботик ван де Зандсюлп (Нидерланды)

Зизу Бергс (Бельгия) — Павел Котов (Россия) — не ранее 23.00

Маттиа Беллуччи (Италия) — Стэн Вавринка (Швейцария)

Флавио Коболли (Италия) — Джеймс Дакуорт (Австралия)

Фабиан Марожан (Венгрия) — Хамад Меджедович (Сербия)

Кристофер О`Коннелл (Австралия) — Николас Харри (Чили)

Хауме Мунар (Испания) — Габриэль Диалло (Канада)

Карлос Алькарас (Испания) — Ли Ту (Австралия) — не ранее 2.00 (мск)

Лоренцо Сонего (Италия) — Томми Пол (США) — не ранее 3.30