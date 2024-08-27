US Open 2024 — расписание и результаты 27 августа (женщины): Рахимова против Свентек, матчи Мирры Андреевой и Шнайдер

Матчи первого круга US Open 2024. Во вторник, 27 августа, в первом круге Открытого чемпионата США сыграют россиянки Мирра Андреева, Камилла Рахимова, Анастасия Павлюченкова, Людмила Самсонова, Диана Шнайдер и Анна Калинская. Старт Медведева, Мирры Андреевой, Шнайдер и Хачанова. Онлайн-трансляция US Open Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 75 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг Тайла Престон (Австралия) — Анастасия Павлюченкова (Россия) — не ранее 18.00 (мск) Кристина Букша (Испания) — Сара Эррани (Италия) Кэти Бултер (Великобритания) — Александра Соснович (Белоруссия) Дэниэлл Коллинз (США) — Кэролайн Доулхайд (США) Каролина Мухова (Чехия) — Кэти Волынец (США) Джессика Понше (Франция) — Чжэн Сайсай (Китай) Дарья Сэвилл (Австралия) — Ена Шибахара (Япония) Чжан Шуай (Китай) — Эшлин Крюгер (США) Ига Свентек (Польша) — Камилла Рахимова (Россия) — не ранее 19.00 Каролина Возняцки (Дания) — Нао Хибино (Япония) — не ранее 19.30 Елена Остапенко (Латвия) — Наоми Осака (Япония) Мирра Андреева (Россия) — Камила Осорио (Колумбия) — не ранее 20.00 Джессика Бусас Манейро (Испания) — Петра Мартич (Хорватия) Элизабетта Коччаретто (Италия) — Катерина Байндль (Украина) Елена Рыбакина (Казахстан) — Дестани Айява (Австралия) Рената Сарасуа (Мексика) — Каролин Гарсия (Франция) Анна Бондар (Венгрия) — Бернарда Пера (США) — не ранее 21.30 Ван Синьюй (Китай) — Арина Родионова (Австралия) Юлия Путинцева (Казахстан) — Линда Носкова (Чехия) Бренда Фрухвиртова (Чехия) — Варвара Лепченко (США) Анна Шмидлова (Словакия) — Клара Таусон (Дания) Лорен Дэвис (США) — Анна Калинская (Россия) — не ранее 22.00 Сара Соррибес Тормо (Испания) — Алекса Ноэл (США) Ван Цян (Китай) — Людмила Самсонова (Россия) — не ранее 23.30 Ева Лис (Германия) — Мария Боузкова (Чехия) Надя Подороска (Аргентина) — Диана Шнайдер (Россия) Анастасия Потапова (Россия) — Лейла Фернандес (Канада) Эмма Радукану (Великобритания) — София Кенин (США) Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) — Элина Аванесян (Армения) Майар Шериф (Египет) — Каролина Плишкова (Чехия) Бьянка Андрееску (Канада) — Ясмин Паолини (Италия) — не ранее 02.00 Шелби Роджерс (США) — Джессика Пегула (США) — не ранее 04.00 US Open 2024: основная информация о турнире «Большого шлема»