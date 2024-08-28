Сегодня, 10:00
В среду, 28 августа, россиянин Роман Сафиуллин сыграет с итальянцем Маттео Арнальди, а Андрей Рублев встретится с французом Артуром Риндеркнехом.
Также на корт выйдет серб Новак Джокович, который проведет матч против соотечественника Ласло Джере.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 75 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Маттео Арнальди (Италия) — Роман Сафиуллин (Россия) — не ранее 18.00 (мск)
Давид Гоффен (Бельгия) — Адриан Маннарино (Франция)
Танаси Коккинакис (Австралия) — Нуну Боржеш (Португалия)
Митчел Крюгер (США) — Иржи Легечка (Чехия)
Ринки Хидзиката (Австралия) — Григор Димитров (Болгария)
Франсиско Черундоло (Аргентина) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина)
Себастьян Баэс (Аргентина) — Таллон Грикспур (Нидерланды) — не ранее 19.30
Александр Мюллер (Франция) — Александр Зверев (Германия)
Брэндон Накашима (США) — Артур Казо (Франция)
Андрей Рублев (Россия) — Артур Риндеркнех (Франция) — не ранее 20.00
Александр Шевченко (Казахстан) — Фрэнсис Тиафо (США) — не ранее 20.30
Роберто Карбальес Баэна (Испания) — Шан Цзюньчэн (Китай) — не ранее 21.00
Бен Шелтон (США) — Роберто Баутиста Агут (Испания)
Миомир Кецманович (Сербия) — Лоренцо Музетти (Италия) — не ранее 21.30
Алексей Попырин (Австралия) — Педро Мартинес (Испания)
Уго Умбер (Франция) — Франсиско Комесанья (Аргентина)
Каспер Рууд (Норвегия) — Гаэль Монфис (Франция) — не ранее 23.00
Ласло Джере (Сербия) — Новак Джокович (Сербия) — не ранее 03.30
Маттео Берреттини (Италия) — Тэйлор Фритц (США)