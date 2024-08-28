US Open 2024 — расписание и результаты 28 августа (мужчины): матчи Рублева, Сафиуллина и Джоковича

В среду, 28 августа, россиянин Роман Сафиуллин сыграет с итальянцем Маттео Арнальди, а Андрей Рублев встретится с французом Артуром Риндеркнехом.

Также на корт выйдет серб Новак Джокович, который проведет матч против соотечественника Ласло Джере.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 75 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Маттео Арнальди (Италия) — Роман Сафиуллин (Россия) — не ранее 18.00 (мск)

Давид Гоффен (Бельгия) — Адриан Маннарино (Франция)

Танаси Коккинакис (Австралия) — Нуну Боржеш (Португалия)

Митчел Крюгер (США) — Иржи Легечка (Чехия)

Ринки Хидзиката (Австралия) — Григор Димитров (Болгария)

Франсиско Черундоло (Аргентина) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина)

Себастьян Баэс (Аргентина) — Таллон Грикспур (Нидерланды) — не ранее 19.30

Александр Мюллер (Франция) — Александр Зверев (Германия)

Брэндон Накашима (США) — Артур Казо (Франция)

Андрей Рублев (Россия) — Артур Риндеркнех (Франция) — не ранее 20.00

Александр Шевченко (Казахстан) — Фрэнсис Тиафо (США) — не ранее 20.30

Роберто Карбальес Баэна (Испания) — Шан Цзюньчэн (Китай) — не ранее 21.00

Бен Шелтон (США) — Роберто Баутиста Агут (Испания)

Миомир Кецманович (Сербия) — Лоренцо Музетти (Италия) — не ранее 21.30

Алексей Попырин (Австралия) — Педро Мартинес (Испания)

Уго Умбер (Франция) — Франсиско Комесанья (Аргентина)

Каспер Рууд (Норвегия) — Гаэль Монфис (Франция) — не ранее 23.00

Ласло Джере (Сербия) — Новак Джокович (Сербия) — не ранее 03.30

Маттео Берреттини (Италия) — Тэйлор Фритц (США)