US Open 2024 — расписание и результаты 29 августа (мужчины): матчи Медведева и Сафиуллина во втором круге

Матчи второго круга US Open 2024.

Во втором круге Открытого чемпионата США 29 августа россиянин Даниил Медведев проведет матч с Фабианом Марожаном из Венгрии, Роман Сафиуллин сыграет с итальянцем Маттео Арнальди. Также свои матчи проведут Янник Синнер и Карлос Алькарас.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 75 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Маттео Арнальди (Италия) — Роман Сафиуллин (Россия) — не ранее 18.00 мск

Маттиа Беллуччи (Италия) — Кристофер О`Коннелл (Австралия)

Томаш Махач (Чехия) — Себастьян Корда (США)

Джордан Томпсон (Австралия) — Хуберт Хуркач (Польша)

Янник Синнер (Италия) — Алекс Микельсен (США)

Танаси Коккинакис (Австралия) — Нуну Боржеш (Португалия)

Давид Гоффен (Бельгия) — Адриан Маннарино (Франция)

Алекс Де Минаур (Австралия) — Отто Виртанен (Финляндия)

Факундо Диас Акоста (Аргентина) — Джек Дрейпер (Великобритания)

Флавио Коболли (Италия) — Зизу Бергс (Бельгия)

Тристан Скулкейт (Австралия) — Якуб Меншик (Чехия)

Артур Филс (Франция) — Габриэль Диалло (Канада)

Мариано Навоне (Аргентина) — Дэниэл Эванс (Великобритания)

Макс Перселл (Австралия) — Томми Пол (США)

Фабиан Марожан (Венгрия) — Даниил Медведев (Россия) — не ранее 02.00 мск 30 августа

Карлос Алькарас (Испания) — Ботик ван де Зандсюлп (Нидерланды)