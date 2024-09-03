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US Open 2024 — расписание и результаты 3 сентября: матчи Зверева и Соболенко в четвертьфинале

Руслан Абушкин
редактор интернет отдела
Арина Соболенко.
Фото Reuters
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Четвертьфиналы US Open 2024.

В 1/4 финала Открытого чемпионата США 3 сентября белоруска Арина Соболенко встретится с Чжэн Циньвэнь из Китая. Немец Александр Зверев сыграет с американцем Тэйлором Фритцем.

Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 75 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертьфинал

Тэйлор Фритц (США) — Александр Зверев (Германия) — не ранее 20.30 мск

Григор Димитров (Болгария) — Фрэнсис Тиафо (США) — не ранее 03.30

Женщины
Одиночный разряд
Четвертьфинал

Паула Бадоса (Испания) — Эмма Наварро (США) — не ранее 19.00

Чжэн Циньвэнь (Китай) — Арина Соболенко (Белоруссия) — не ранее 02.00

US&nbsp;Open 2024 пройдет с&nbsp;26&nbsp;августа по&nbsp;8&nbsp;сентября. US Open 2024: основная информация о турнире «Большого шлема»

Теннис
US Open
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