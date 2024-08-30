Сегодня, 09:40
В третьем круге Открытого чемпионата США 30 августа россиянин Андрей Рублев сыграет с Иржи Легечкой из Чехии, серб Новак Джокович встретится с Алексеем Попыриным из Австралии.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 75 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг
Бен Шелтон (США) — Фрэнсис Тиафо (США) — не ранее 20.30 мск
Таллон Грикспур (Нидерланды) — Григор Димитров (Болгария)
Франсиско Комесанья (Аргентина) — Тэйлор Фритц (США)
Андрей Рублев (Россия) — Иржи Легечка (Чехия) — не ранее 21.00
Брэндон Накашима (США) — Лоренцо Музетти (Италия)
Каспер Рууд (Норвегия) — Шан Цзюньчэн (Китай)
Алексей Попырин (Австралия) — Новак Джокович (Сербия)
Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — Александр Зверев (Германия)