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Сегодня, 09:40

US Open 2024 — расписание и результаты 30 августа (мужчины): матчи Рублева и Джоковича в третьем круге

Руслан Абушкин
редактор интернет отдела
Андрей Рублев.
Фото USA Today Sports
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Матчи третьего круга US Open 2024.

В третьем круге Открытого чемпионата США 30 августа россиянин Андрей Рублев сыграет с Иржи Легечкой из Чехии, серб Новак Джокович встретится с Алексеем Попыриным из Австралии.

Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 75 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг

Бен Шелтон (США) — Фрэнсис Тиафо (США) — не ранее 20.30 мск

Таллон Грикспур (Нидерланды) — Григор Димитров (Болгария)

Франсиско Комесанья (Аргентина) — Тэйлор Фритц (США)

Андрей Рублев (Россия) — Иржи Легечка (Чехия) — не ранее 21.00

Брэндон Накашима (США) — Лоренцо Музетти (Италия)

Каспер Рууд (Норвегия) — Шан Цзюньчэн (Китай)

Алексей Попырин (Австралия) — Новак Джокович (Сербия)

Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — Александр Зверев (Германия)

US&nbsp;Open 2024 пройдет с&nbsp;26&nbsp;августа по&nbsp;8&nbsp;сентября. US Open 2024: основная информация о турнире «Большого шлема»

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/usopen/2024/1/7/
Теннис
US Open
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