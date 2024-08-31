Сегодня, 09:10
В третьем круге Открытого чемпионата США 31 августа свои матчи проведут пять россиянок — Диана Шнайдер, Анастасия Павлюченкова, Людмила Самсонова, Анастасия Потапова и Анна Калинская.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 75 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Каролина Мухова (Чехия) — Анастасия Потапова (Россия) — не ранее 18.00 мск
Юлия Путинцева (Казахстан) — Ясмин Паолини (Италия)
Джессика Бусас Манейро (Испания) — Джессика Пегула (США)
Сара Эррани (Италия) — Диана Шнайдер (Россия) — не ранее 19.30
Эшлин Крюгер (США) — Людмила Самсонова (Россия) — не ранее 21.30
Джессика Понше (Франция) — Каролина Возняцки (Дания)
Ига Свентек (Польша) — Анастасия Павлюченкова (Россия) — не ранее 02.00
Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) — Анна Калинская (Россия) — не ранее 04.00