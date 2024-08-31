Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
«Большой шлем». Новости
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 09:10

US Open 2024 — расписание и результаты 31 августа (женщины): матчи Павлюченковой, Шнайдер и других россиянок в третьем круге

Руслан Абушкин
редактор интернет отдела
Диана Шнайдер.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен
Матчи третьего круга US Open 2024.

В третьем круге Открытого чемпионата США 31 августа свои матчи проведут пять россиянок — Диана Шнайдер, Анастасия Павлюченкова, Людмила Самсонова, Анастасия Потапова и Анна Калинская.

Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 75 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг

Каролина Мухова (Чехия) — Анастасия Потапова (Россия) — не ранее 18.00 мск

Юлия Путинцева (Казахстан) — Ясмин Паолини (Италия)

Джессика Бусас Манейро (Испания) — Джессика Пегула (США)

Сара Эррани (Италия) — Диана Шнайдер (Россия) — не ранее 19.30

Эшлин Крюгер (США) — Людмила Самсонова (Россия) — не ранее 21.30

Джессика Понше (Франция) — Каролина Возняцки (Дания)

Ига Свентек (Польша) — Анастасия Павлюченкова (Россия) — не ранее 02.00

Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) — Анна Калинская (Россия) — не ранее 04.00

US&nbsp;Open 2024 пройдет с&nbsp;26&nbsp;августа по&nbsp;8&nbsp;сентября. US Open 2024: основная информация о турнире «Большого шлема»

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/usopen/2024/11/7/
Теннис
US Open
0
Читайте также
Биография Юлии Липницкой: жизнь и карьера олимпийской чемпионки и тренера
В Казани прошло шоу Алины Загитовой
Гладков: кассетными боеприпасами из РСЗО Vampire ВСУ обстреляли Белгород
Жеребьевка на компьютере, никакого группового этапа, больше матчей и писклявый гимн. Что нужно знать о новой «платной» Лиге чемпионов по футболу сезона 2024-2025
Экс-командующий ВВС ВСУ отреагировал на свое увольнение фразой Залужного
Не сидите строго: в мордовской колонии чествовали криминального авторитета
Популярное видео
Папин vs Валера / Джонсон vs Тернер — реванш: прямой эфир
Антон Сизов — об уходе из «Торпедо» из-за Ларионова
Петунин: травма Вовченко, сборы с Разиным, баллоны Крикунова
Разин увел команду с льда после тяжелой травмы Вовченко
«Локомотив» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Пари НН»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Химки»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Акрон»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
Голышев: новый контракт, возвращение Кузнецова в КХЛ
Магнитогорский «Металлург» выглядит по-чемпионски
«Факел» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
Алексей Морозов: контракты СКА — настоящие
СКА обыграл «Ак Барс» на предсезонном турнире
РПЛ: видео голов 6-го тура 25 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 24 августа
Материалы сюжета: US Open 2024: новости и материалы о турнире «Большого шлема»
Матчи Медведева и пяти россиянок в третьем круге. Онлайн-трансляция US Open
US Open 2024 — результаты 30 августа (мужчины): Рублев победил Легечку, Джокович проиграл в третьем круге
Рублев вышел в четвертый круг, Джокович вылетел, Александрова уступила Соболенко. Онлайн-трансляция US Open
Зверев обыграл Этчеверри и вышел в 1/8 финала US Open
US Open 2024 — расписание и результаты 31 августа (мужчины): матчи Медведева и Синнера в третьем круге
US Open 2024 — результаты 30 августа (женщины): Александрова проиграла Соболенко в третьем круге
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя