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US Open 2024 — расписание и результаты 4 сентября: Медведев против Синнера в четвертьфинале

Руслан Абушкин
редактор интернет отдела
Даниил Медведев.
Фото Reuters
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Четвертьфиналы US Open 2024.

В 1/4 финала Открытого чемпионата США в ночь на 5 сентября россиянин Даниил Медведев встретится с Янником Синнером из Италии. Полька Ига Свентек сыграет с американкой Джессикой Пегулой.

Янник Синнер и&nbsp;Даниил Медведев. Медведев против Синнера и другие матчи 1/4 финала. Онлайн-трансляция US Open

Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 75 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертьфинал

Джек Дрейпер (Великобритания) — Алекс Де Минаур (Австралия) — не ранее 20.30 мск

Янник Синнер (Италия) — Даниил Медведев (Россия) — не ранее 03.30

Женщины
Одиночный разряд
Четвертьфинал

Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) — Каролина Мухова (Чехия) — не ранее 19.00

Ига Свентек (Польша) — Джессика Пегула (США) — не ранее 02.00

US&nbsp;Open 2024 пройдет с&nbsp;26&nbsp;августа по&nbsp;8&nbsp;сентября. US Open 2024: основная информация о турнире «Большого шлема»

Теннис
US Open
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