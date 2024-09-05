US Open 2024 — расписание и результаты 5 сентября: Наварро — Соболенко, Пегула — Мухова

Полуфиналы US Open 2024.

В 1/2 финала Открытого чемпионата США в ночь на 6 сентября в женском одиночном разряде сыграют американка Эмма Наварро и белоруска Арина Соболенко. Во втором матче представительница США Джессика Пегула встретится с чешкой Каролиной Муховой.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 75 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Полуфинал

Эмма Наварро (США) — Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — не ранее 2.00

Джессика Пегула (США, 6) — Каролина Мухова (Чехия) — не ранее 3.30