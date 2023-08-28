Сегодня, 13:00
Последний в текущем сезоне турнир серии «Большого шлема» — US Open стартует 28 августа. Матчи первого круга в мужском одиночном разряде пройдут 28 и 29 августа.
«СЭ» будет вести текстовые онлайн-трансляции матчей US Open-2023. Видеотрансляции игр будут доступны по подписке EurosportPlayer и в соцсети «ВКонтакте» (легально в России турниры «Большого шлема», ATP и WTA не транслируются).
Алькарас (Испания, 1) — Кепфер (Германия)
Харрис (ЮАР) — Пелья (Аргентина)
Ван де Зандсхулп (Голландия) — Томпсон (Австралия)
Галан (Колумбия) — Эванс (Великобритания, 26)
Грикспор (Голландия, 24) — Филь (Франция)
Кублер (Австралия) — Арнальди (Италия)
Коккинакис (Австралия) — Ю Сю Су (Тайвань)
Шевченко (Россия) — Норри (Великобритания, 16)
Зверев (Германия, 12) — Вукич (Австралия)
Альтмайер (Германия) — Лестьен (Франция)
Маррей (Великобритания) — Муте (Франция)
Молкан (Словакия) — Димитров (Болгария)
Этчеверри (Аргентина, 30) — Виртанен (Финляндия)
Вавринка (Швейцария) — Нисиока (Япония)
Морено де Альборан (США) — Сонего (Италия)
Ханфманн (Германия) — Синнер (Италия, 6)
Медведев (Россия, 3) — Балаж (Венгрия)
Пурселл (Австралия) — О'Коннелл (Австралия)
Дакворт (Япония) — Мелигени Альвес (Бразилия)
Баэс (Аргентина) — Чорич (Хорватия, 27)
Ярри (Чили, 23) — Ван Аш (Франция)
Рамос-Винолас (Испания) — Михельсен (США)
У Ибин (Китай) — Лайович (Сербия)
Скатов (Казахстан) — Де Минаур (Австралия, 12)
Хачанов (Россия, 11) — Ммо (США)
Диас Акоста (Аргентина) — Изнер (США)
Албот (Румыния) — Дрэпер (Великобритания)
Хеслер (Швейцария) — Хуркач (Польша, 17)
Умбер (Франция, 29) — Берреттини (Италия)
Шварцман (Аргентина) — Риндеркнех (Франция)
Даниэль (Япония) — Монфис (Франция)
Руусувуори (Финляндия) — Рублев (Россия, 8)
Рууд (Норвегия) — Нава (США)
Вольф (США) — Чжан Чжичжэнь (Китай)
Хиджиката (Австралия) — Котов (Россия)
Фучович (Венгрия) — Корда (США, 31)
Маннарино (Франция, 22) — Ватануки (Япония)
Гаске (Франция) — Маросан (Венгрия)
Офнер (Австрия) — Боргес (Португалия)
Тиен (США) — Тиафо (США, 10)
Пол (США, 14) — Травалья (Италия)
Сафиуллин (Россия) — Чеккинато (Италия)
Ивашко (Белоруссия) — Черундоло (Аргентина)
Жирон (США) — Давидович Фокина (Испания, 21)
Бублик (Казахстан, 25) — Тим (Австрия)
Качин (Аргентина) — Шелтон (США)
Карацев (Россия) — Лехечка (Чехия)
Кабальес Баэна (Испания) — Руне (Дания, 4)
Циципас (Греция, 7) — Раонич (Канада)
Стрикер (Швейцария) — Попырин (Австралия)
Оли (Франция) — Бонци (Франция)
Квон Сон У (Южная Корея) — Юбенкс (США, 28)
Музетти (Италия, 18) — Дроже (Франция)
Меншик (Чехия) — Баррере (Франция)
Кечманович (Сербия) — Варильяс (Перу)
Джонсон (США) — Фритц (США, 9)
Ожье-Альяссим (Канада, 15) — Макдональд (США)
Делльен (Боливия) — Гойо (Хорватия)
Веселы (Чехия) — Куко (Франция)
Свайда (США) — Черундоло (Аргентина, 20)
Джере (Сербия, 32) — Накашима (США)
Симабукуро (Япония) — Гастон (Франция)
Запата Миральес (Испания) — Куинн (США)
Муллер (Франция) — Джокович (Сербия, 2)
Сетки турнира, расписание и результаты матчей мужчин, женщин, пар и микста, обзоры игр доступны в разделах «Большого шлема» и US Open сайта «СЭ».