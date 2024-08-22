Стали известны соперники Медведева и Рублева в первом круге US Open

В Нью-Йорке состоялась жеребьевка Открытого чемпионата США в 2024 году.

Российский теннисист Даниил Медведев попал в четверть с итальянцем Янником Синнером, Андрей Рублев — с сербом Новаком Джоковичем. Испанец Карлос Алькарас может сыграть в четвертьфинале с поляком Хубертом Хуркачем, а немец Александр Зверев — с норвежцем Каспером Руудом.

Соперники россиян в первом круге US Open:

Даниил Медведев — Душан Лайович (Сербия)

Павел Котов — Зизу Бергс (Бельгия)

Карен Хачанов — Дэниэл Эванс (Великобритания)

Роман Сафиуллин — Мэттью Форбс (США)

Андрей Рублев — Тиаго Сейбот Уайлд (Бразилия)

Основная сетка US Open пройдет с 26 августа по 8 сентября. Чемпионом «мейджора» в Нью-Йорке в 2023-м был Новак Джокович, который в трех сетах переиграл в финале Медведева.