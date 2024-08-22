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Сегодня, 19:44

Стали известны соперники Медведева и Рублева в первом круге US Open

Руслан Минаев
Даниил Медведев.
Фото USA Today Sports
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В Нью-Йорке состоялась жеребьевка Открытого чемпионата США в 2024 году.

Российский теннисист Даниил Медведев попал в четверть с итальянцем Янником Синнером, Андрей Рублев — с сербом Новаком Джоковичем. Испанец Карлос Алькарас может сыграть в четвертьфинале с поляком Хубертом Хуркачем, а немец Александр Зверев — с норвежцем Каспером Руудом.

Соперники россиян в первом круге US Open:

Даниил Медведев — Душан Лайович (Сербия)

Павел Котов — Зизу Бергс (Бельгия)

Карен Хачанов — Дэниэл Эванс (Великобритания)

Роман Сафиуллин — Мэттью Форбс (США)

Андрей Рублев — Тиаго Сейбот Уайлд (Бразилия)

Основная сетка US Open пройдет с 26 августа по 8 сентября. Чемпионом «мейджора» в Нью-Йорке в 2023-м был Новак Джокович, который в трех сетах переиграл в финале Медведева.

Теннис
US Open
Андрей Рублев
Даниил Медведев
Карен Хачанов
Павел Котов
Роман Сафиуллин
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