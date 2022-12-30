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Сегодня, 22:19

В будущем Australian Open могут перенести из Мельбурна

Ана Горшкова
Корреспондент
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Директор Australian Open Крейг Тили сообщил, что в будущем Australian Open могут перенести из Мельбурна в другой город.

Тили считает, что поводом для переноса может стать длительный карантин в Австралии в 2021 и 2022 годах из-за пандемии коронавируса.

«Да, многие люди интересовались этим вопросом. Ведь в здоровые времена это был очень прибыльный бизнес для частных инвестиций. Я знаю, что подобные обсуждения были. Но на мой взгляд, Australian Open должен проводиться в Мельбурне. Но это лишь мое мнение, есть еще организаторы, правление и заинтересованные стороны. В 2010 году интерес к турниру проявляли Сидней и Шанхай. Были даже разговоры о том, что нужно для переноса турнира», — приводит слова Тили Tennis World USA.

Мельбурн владеет правом проведения Открытого чемпионата Австралии до 2046 года.

Australian Open в 2023 году пройдет 16-29 января.

Источник: Tennis World USA
Теннис
Australian Open
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