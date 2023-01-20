Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 16:50

В ФТР отреагировали на победу Хачанова над американцем Тиафо на Открытом чемпионате Австралии

Алина Савинова
Telegram Дзен

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко прокомментировал победу россиянина Карена Хачанова над американцем Фрэнсисом Тиафо в третьем круге Открытого чемпионата Австралии (6:3, 6:4, 3:6, 7:6).

«Матч получился очень зрелищный, изобиловал головокружительными розыгрышами и доставил удовольствием всем любителям тенниса. Карену удалось сыграть в свою игру. Карен и Фрэнсис играют в разный по стилю теннис, тем всегда интереснее их противостояния. Карен — это дисциплина, Фрэнсис — импровизация. Карен способен дальше обыграть любого, если будет играть в свою игру. Впрочем, как и все остальные, кто доходит до таких кругов турниров Большого шлема», — цитирует Селиваненко Sport24.

Соперником 26-летнего Хачанова в 1/8 финала турнира станет японец Есихито Нисиока.

Источник: https://sport24.ru/news/tennis/2023-01-20-v-ftr-otreagirovali-na-pobedu-khachanova-nad-tiafo-na-australian-open
Теннис
Australian Open
Карен Хачанов
1
Читайте также
Немецких шахматистов будут штрафовать за матчи с россиянами. Снова дискриминация
Рублев — в третьем круге Australian Open. Лидеры нашего мужского тенниса пока без потерь
Суд признал геноцидом преступления нацистов на Ставрополье в годы ВОВ
Погиб 18-летний актер Арсен Суховский — чем известен молодой артист
Автомобиль убийцы Дарьи Дугиной обнаружен под Киевом
Белый медведь пришел посмотреть на ледокол «Урал» у мыса Желания
Материалы сюжета: Australian Open 2023: вылет Медведева и Надаля, Рублев и Хачанов в игре
Чесноков: «Это был звездный час Корды. К сожалению, у Медведева не было шансов в этой борьбе»
Хачанов написал на камере «Арцах, держись» после выхода в четвертый круг Australian Open
Фиаско Медведева. Хачанов в четвертом круге Australian Open, а Даниил — вне Топ-10
Ольховский объяснил причину поражения Медведева в третьем круге Australian Open
Селиваненко — о поражении Медведева: «Корда был сильнее по всем основным компонентам»
Корда — о матче с Медведевым: «Я потрясающе играл и выдал невероятный матч»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Кафельников удивлен выходу Хачанова в 1/8 финала Australian Open

Корда — о матче с Медведевым: «Я потрясающе играл и выдал невероятный матч»