В ФТР ожидают напряженный матч между Хачановым и Циципасом в полуфинале Australian Open

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от полуфинального матча Australian Open между Кареном Хачановым и Стефаносом Циципасом.

«Оба теннисиста подходят к полуфиналу в хорошей форме. Карен показывает разнообразную игру на протяжении длительного времени. Все его матчи, и в Мельбурне, и до этого, показывают его потенциал и готовность обыгрывать любых соперников. В принципе точно так же, как и у Стефаноса. На мой взгляд, здесь трудно что-то предсказывать. Очень многое зависит от того, какой у них будет настрой перед игрой. Количество сетов? Здесь много нюансов. Сегодня тоже никто не думал, что у Карена будет 2,5 сета. Случиться может все что угодно. Тяжело загадывать, но по идее здесь должна быть напряженная игра. Каждый знает свои сильные и слабые стороны и себя, и соперника», — сказал Селиваненко «СЭ».

Циципас в четвертьфинале обыграл чеха Иржи Легечку — 6:3, 7:6 (7:2). Хачанов победил американца Себастьяна Корду. Матч завершился со счетом 7:6 (7:5), 6:3, 3:0, после того как Корда отказался продолжить встречу.