В ФТР рассказали, за счет чего Хачанов смог пройти Кирьоса в четвертьфинале US Open

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу Карена Хачанова в матче 1/4 финала US Open-2022 над Ником Кирьосом (7:5, 4:6, 7:5, 6:7 (3:7), 6:4).

«Я бы совсем громкие слова сейчас в отношении Хачанова не использовал. Карен и до этого имел громкие победы, выигрывал большие турниры. Это отличная победа! Провел великолепный матч на полной концентрации. У Карена есть сильные стороны. Было понятно, что ему нужно было держать подачу. Он это и делал на протяжении всего матча. Выиграл за счет высочайшего уровня концентрации, играл в высшей степени дисциплинированно», — сказал Селиваненко «СЭ».

Встреча продолжалась 3 часа 41 минуту.

В полуфинале US Open Хачанов 9 сентября сыграет с норвежцем Каспером Руудом.