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Сегодня, 07:58

В Париже неизвестные обворовали комплекс «Ролан Гаррос»

Алина Савинова
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В Париже было совершено нападение на теннисный комплекс «Ролан Гаррос», сообщает AFP.

Как отмечает источник, инцидент произошел в ночь с четверга на пятницу. Злоумышленники проникли на территорию комплекса, где взломали несколько офисов. Они украли 11 тысяч евро наличными и драгоценности на сумму 20 тысяч евро.

В Федерации тенниса Франции заявили, что полиция в настоящий момент ведет расследование ограбления.

Комплекс «Ролан Гаррос» находится в XVI округе Парижа. На его территории ежегодно проходит один из турниров «Большого шлема» — Открытый чемпионат Франции.

Теннис
Ролан Гаррос

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