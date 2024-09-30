В Париже неизвестные обворовали комплекс «Ролан Гаррос»

В Париже было совершено нападение на теннисный комплекс «Ролан Гаррос», сообщает AFP.

Как отмечает источник, инцидент произошел в ночь с четверга на пятницу. Злоумышленники проникли на территорию комплекса, где взломали несколько офисов. Они украли 11 тысяч евро наличными и драгоценности на сумму 20 тысяч евро.

В Федерации тенниса Франции заявили, что полиция в настоящий момент ведет расследование ограбления.

Комплекс «Ролан Гаррос» находится в XVI округе Парижа. На его территории ежегодно проходит один из турниров «Большого шлема» — Открытый чемпионат Франции.