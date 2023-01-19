Валуев призвал австралийские власти последовать примеру Катара в организации спортивных соревнований

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев в комментарии для «СЭ» отреагировал на агрессивное поведение зрителей на матче второго круга Открытого чемпионата Австралии между россиянином Андреем Рублевым и финном Эмилем Руусувуори.

Болельщики с флагом Украины оскорбляли Рублева во время матча.

«Тут нечему удивляться. То, что скрывалось и условно пресекалось, сейчас стало мировым трендом. Это делают конкретные люди и именно во время спортивных соревнований. Вспомните недавний чемпионат мира, где катарские власти очень жестко и правильно поступили в отношении болельщиков, которые позволяли себе подобные вещи. К ним уважение. В Австралии, к сожалению, подобного не делают. Это не красит ни людей, ни страну», — сказал Валуев «СЭ».

Матч завершился со счетом 6:2, 6:4, 6:7 (2:7), 6:3 в пользу россиянина.