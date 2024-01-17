Ван Аш обыграл Музетти и вышел в третий круг Australian Open

Французский теннисист Люка Ван Аш в пяти сетах обыграл итальянца Лоренцо Музетти в матче второго круга Australian Open — 6:3, 3:6, 6:7 (5:7), 6:3, 6:0. Встреча длилась 3 часа 45 минут. В третьем круге француз сыграет с победителем пары Джордан Томпсон (Австралия) — Стефанос Циципас (Греция, 7). Мельбурн (Австралия) Турнир «Большого шлема» Australian Open Общий призовой фонд 58 910 000 долларов Открытые корты, хард Мужчины Одиночный разряд Второй круг Люка Ван Аш (Франция) — Лоренцо Музетти (Италия, 25) — 6:3, 3:6, 6:7 (5:7), 6:3, 6:0