Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
«Большой шлем». Новости
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 22:44

Потапова обыграла американку Лепченко и пробилась в третий круг US Open-2024

Анастасия Потапова.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

Российская теннисистка Анастасия Потапова победила представительницу США Варвару Лепченко во втором круге Открытого чемпионата США — 6:3, 6:4.

Встреча продлилась 1 час 29 минут. Лепченко трижды подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала один брейк-пойнт из семи заработанных. На счету Потаповой один эйс, три двойные и три реализованных брейка из десяти.

В третьем круге US Open-2024 Потапова сыграет с сильнейшей в паре Наоми Осака (Япония) — Каролина Мухова (Чехия).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 75 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Анастасия Потапова (Россия) — Варвара Лепченко (США, Q) — 6:3, 6:4

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/usopen/2024/11/6/
Теннис
US Open
Анастасия Потапова
Обсудить
Популярное видео
Разин увел команду с льда после тяжелой травмы Вовченко
Петунин: травма Вовченко, сборы с Разиным, баллоны Крикунова
«Локомотив» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Пари НН»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Химки»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Акрон»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
Голышев: новый контракт, возвращение Кузнецова в КХЛ
Магнитогорский «Металлург» выглядит по-чемпионски
«Факел» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
Алексей Морозов: контракты СКА — настоящие
СКА обыграл «Ак Барс» на предсезонном турнире
РПЛ: видео голов 6-го тура 25 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 24 августа
Тимур Билялов предпочел остаться в «Ак Барсе»
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
Материалы сюжета: US Open 2024: новости и материалы о турнире «Большого шлема»
Самсонова одержала волевую победу над Боузковой и вышла в третий круг US Open-2024
US Open 2024 — расписание и результаты 29 августа (женщины): вылет Мирры, победа Шнайдер и матчи других россиянок во втором круге
Матчи Медведева, Мирры Андреевой, Шнайдер и Сафиуллина. Онлайн-трансляция US Open
Елена Рыбакина снялась с US Open-2024
Свентек разгромила японку Шибахару во втором круге US Open-2024
Крюгер поделилась эмоциями после победы над Миррой Андреевой в матче US Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Елена Рыбакина снялась с US Open-2024

US Open 2024 — расписание и результаты 29 августа (женщины): вылет Мирры, победа Шнайдер и матчи других россиянок во втором круге