Вавринка проиграл Синнеру в третьем круге US Open

Итальянский теннисист Янник Синнер вышел в четвертый круг US Open. В четырех сетах он переиграл швейцарца Стэна Вавринку — 6:3, 2:6, 6:4, 6:2.

Матч длился 3 часа. 22-летний итальянец 12 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 5 из 13 брейк-пойнтов. На счету 38-летнего швейцарца 8 подач навылет, 4 двойные ошибки и 3 из 12 реализованных брейк-пойнтов.

Следующий соперник итальянца определится в матче Александр Зверев — Григор Димитров.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 65 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Янник Синнер (Италия, 6) — Стэн Вавринка (Швейцария) — 6:3, 2:6, 6:4, 6:2