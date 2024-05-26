Вавринка в трех сетах обыграл Маррея и вышел во второй круг «Ролан Гаррос»

26 мая, 23:54
Швейцарский теннисист Стэн Вавринка победил британца Энди Маррея в первом круге «Ролан Гаррос» — 6:4, 6:4, 6:2.
Игра продолжалась 2 часа 19 минут.
Вавринка сделал 3 эйса, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 10. На счету Маррея 5 подач навылет, 1 двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта.
В следующем матче швейцарец сыграет с победителем пары Кэмерон Норри (Великобритания, 32) — Павел Котов (Россия).
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 53 478 000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Стэн Вавринка (Швейцария) — Энди Маррей (Великобритания) — 6:4, 6:4, 6:2
Кеи Нисикори (Япония) — Габриэль Диалло (Канада, Q) — 7:5, 7:6 (7:3), 3:6, 1:6, 7:5
Себастьян Корда (США, 27) — Гарольд Майо (Франция, WC) — 6:2, 7:6 (7:4), 6:4
Зизу Бергс (Бельгия, Q) — Алехандро Табило (Чили, 24) — 3:6, 7:6 (7:5), 6:2, 6:2
Фабиан Марожан (Венгрия) — Михаил Кукушкин (Казахстан, Q) — 6:2, 6:2, 6:3