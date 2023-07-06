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Сегодня, 21:59

Вавринка — о матче с Джоковичем: «У меня нет шансов»

Алина Савинова
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Швейцарский теннисист Стэн Вавринка оценил свои шансы на победу над сербом Новаком Джоковичем в матче третьего круга Уимблдона.

«Думаю, у меня нет шансов выиграть Уимблдон. Я счастлив, что сегодня снова выиграл. Думаю, это был отличный матч. С каждым матчем я играю лучше и для меня большая честь сыграть здесь с Новаком. Это то, чего мне не хватало в карьере, — встретиться с ним на Уимблдоне. Раньше я никогда не играл с ним здесь, и это будет трудным испытанием. Надеюсь, я смогу провести конкурентоспособный матч. Но если посмотреть на последние результаты, то становится очевидно, что у меня действительно нет шансов», — заявил Вавринка.

Во втором круге Уимблдона Вавринка обыграл аргентинца Томаса Мартина Этчеверри. Матч между швейцарцем и Джоковичем пройдет 7 июля и начнется в 19.00 по московскому времени.

Источник: https://metro.co.uk/2023/07/06/stan-wawrinka-rates-his-chances-of-beating-novak-djokovic-at-wimbledon-19081971/?ito=newsnow-feed
Теннис
Уимблдон
Новак Джокович
Стэн Вавринка
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