Вавринка — о матче с Джоковичем: «У меня нет шансов»

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка оценил свои шансы на победу над сербом Новаком Джоковичем в матче третьего круга Уимблдона.

«Думаю, у меня нет шансов выиграть Уимблдон. Я счастлив, что сегодня снова выиграл. Думаю, это был отличный матч. С каждым матчем я играю лучше и для меня большая честь сыграть здесь с Новаком. Это то, чего мне не хватало в карьере, — встретиться с ним на Уимблдоне. Раньше я никогда не играл с ним здесь, и это будет трудным испытанием. Надеюсь, я смогу провести конкурентоспособный матч. Но если посмотреть на последние результаты, то становится очевидно, что у меня действительно нет шансов», — заявил Вавринка.

Во втором круге Уимблдона Вавринка обыграл аргентинца Томаса Мартина Этчеверри. Матч между швейцарцем и Джоковичем пройдет 7 июля и начнется в 19.00 по московскому времени.