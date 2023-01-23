Векич обыграла Фрухвиртову и вышла в четвертьфинал Australian Open

Хорватская теннисистка Донна Векич в 1/8 финала турнира Australian Open обыграла Линду Фрухвиртову со счетом 6:2, 1:6, 6:3.

Встреча продолжалась 2 часа 9 минут. На счету хорватки 7 эйсов, 5 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнта из 6.

В четвертьфинале Векич встретится с белорусской Ариной Соболенко.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 51 520 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Донна Векич (Хорватия) — Линда Фрухвиртова (Чехия) — 6:2, 1:6, 6:3

Магда Линетт (Польша) — Каролин Гарсия (Франция, 4) — 7:6 (7:3), 6:4