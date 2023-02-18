Великобританию могут лишить турниров ATP и WTA в случае недопуска россиян

Ассоциация лаун-тенниса (LTA) может быть отстранена от проведения турниров ATP и WTA в случае, если вновь запретит российским и белорусским спортсменам выступать на соревнованиях под своей эгидой, сообщает Daily Mail.

Как утверждает источник, если у LTA отзовут лицензию на проведение турниров ATP и WTA, то права на соревнования могут быть выставлены на продажу. Также LTA может грозить штраф. При этом источник отмечает, что если правительство Великобритании откажет российским и белорусским спортсменам в визах для въезда на территорию страны, то теннисная федерация сможет избежать наказания.

Теннисисты из России и Белоруссии допускаются в нейтральном статусе на все турниры ATP и WTA, кроме тех, которые проходят на территории Великобритании.

В 2022 году после решения о недопуске россиян и белорусов на Уимблдон ATP и WTA приняли решение не присуждать участникам турнира «Большого шлема» рейтинговые очки. Также LTA и Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) были оштрафованы на 1 миллион долларов за отстранение спортсменов из России и Белоруссии от участия в соревнованиях.