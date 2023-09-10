Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 19:00

Вера Звонарева и Лаура Зигемунд в финале US Open: прямая трансляция (видео)

Звонарева в паре с Зигемунд сыграет в финале US Open 10 сентября в 19:00 мск
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Вера Звонарева и Лаура Зигемунд.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

Россиянка Вера Звонарева и немка Лаура Зигемунд сыграют с новозеландской теннисисткой Эрин Рутлифф и представительницей Канады Габриэлой Дабровски в финале Открытого чемпионата США в парном разряде 10 сентября, в воскресенье. Решающий матч пройдет в Нью-Йорке (США) и начнется в 20.00 по московскому времени.

В прямом эфире бесплатно посмотреть трансляцию матча Лаура Зигемунд/Вера Звонарева — Эрин Рутлифф/Габриэла Дабровски можно в соцсети «ВКонтакте» (например, в этой группе).

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию финального матча US Open.

В полуфинале Зигемунд и Звонарева обыграли американку Дженнифер Брэди и бразильянку Луизу Стефани. Матч завершился со счетом 6:4, 6:1.

Общий призовой фонд турнира составляет 65 000 000 долларов. Вера Звонарева и Лаура Зигемунд выигрывали US Open в парном разряде в 2020 году. Букмекеры считают эту пару фаворитом решающего матча. На их победу можно поставить с коэффициентом 1,72.

US Open-2023: основная информация о турнире «Большого шлема»

Теннис
US Open
0
Читайте также
Хвича зарабатывает в «Наполи» чуть больше миллиона евро в год. Кто еще из звезд футбола получает несправедливо мало
Вячеслав Козлов вспомнил об игре за «Детройт» во второй половине 90-х
МИД потребовал извинений от Франции за недопуск журналиста РФ на пресс-конференцию
Байден досрочно завершил участие в саммите G20 и улетел из Индии
Лавров прокомментировал заявления о «сдаче» Карабаха Баку
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: US Open 2023: финал Медведев — Джокович, решающие матчи Соболенко и Звонаревой
Медведев против Джоковича, Звонарева в походе за новым титулом: онлайн трансляция финалов US Open
Медведев знает, как побеждать Джоковича. Россиянин готов к финалу US Open
Соболенко: «Сейчас я не в депрессии, но определенно выпью сегодня вечером»
Пивоварова раскритиковала фанатов Алькараса, провоцировавших Медведева в полуфинале US Open
Каливод — о Звонаревой: «Ее самоотдача и любовь к теннису выше всяких похвал»
Пивоварова оценила физическую форму Медведева перед финалом US Open против Джоковича
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Пивоварова раскритиковала фанатов Алькараса, провоцировавших Медведева в полуфинале US Open

Соболенко: «Сейчас я не в депрессии, но определенно выпью сегодня вечером»