Вера Звонарева в финале US Open: время начала и где смотреть трансляцию матча женских пар

Сегодня, 11:00
Россиянка Вера Звонарева и немка Лаура Зигемунд сыграют с новозеландской теннисисткой Эрин Рутлифф и представительницей Канады Габриэлой Дабровски в финале Открытого чемпионата США в парном разряде 10 сентября, в воскресенье. Матч пройдет в Нью-Йорке (США) и начнется в 20.00 по московскому времени.
В прямом эфире бесплатно посмотреть трансляцию матча Лаура Зигемунд/Вера Звонарева — Эрин Рутлифф/Габриэла Дабровски можно в соцсети «ВКонтакте».
7 сентября российской теннисистке исполнилось 39 лет.
В полуфинале Зигемунд и Звонарева обыграли американку Дженнифер Брэди и бразильянку Луизу Стефани. Матч завершился со счетом 6:4, 6:1.
Общий призовой фонд турнира составляет 65 000 000 долларов.
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