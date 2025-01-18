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Вероника Кудерметова — Беатрис Хаддад Майя: смотреть онлайн-трансляцию матча Australian Open

Вероника Кудерметова и Беатрис Хаддад Майя сыграют в матче Australian Open 18 января
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Вероника Кудерметова.
Фото Getty Images
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова и бразильянка Беатрис Хаддад Майя сыграют в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии в ночь на субботу, 18 января. Игра в спортивном комплексе «Мельбурн Парк» назначена на 6.30 по московскому времени.

Узнать результат игры Кудерметова — Хаддад Майя, как и других игр Открытого чемпионата Австралии, можно в матч-центре сайта «СЭ».

Официальных трансляций Australian Open в России нет. Онлайны в прямом эфире появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте». Также на официальном YouTube-канале турнира проходит мультипликационная трансляция игр.

Кудерметова на предыдущих стадиях обыграла австралийку Оливию Гадеки и американку Кэти Бултер. Хаддад Майя в свою очередь прошла аргентинку Хулию Риеру и россиянку Эрику Андрееву.

Australian Open
Вероника Кудерметова
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