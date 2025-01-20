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Сегодня, 02:30

Вероника Кудерметова — Элина Свитолина: смотреть онлайн-трансляцию матча Australian Open

Кудерметова и Свитолина встретятся в четвертом круге Australian Open
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Вероника Кудерметова.
Фото Getty Images
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Вероника Кудерметова из России и Элина Свитолина из Украины встретятся в матче четвертого круга Открытого чемпионата Австралии в среду, 20 января. Игра пройдет на «Род Лэйвер Арене» в Мельбурне и начнется не ранее 3.30 по московскому времени.

Вероника Кудерметова — Элина Свитолина: трансляция матча Открытого чемпионата Австралии 2025 (видео)

Результаты Открытого чемпионата Австралии можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

В России нет официальных трансляций Australian Open, видео появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте». Трансляции также доступны на YouTube-канале Australian Open (в мультипликационном формате).

Победитель матча Кудерметовой и Свитолиной в четвертьфинале встретится с Еленой Рыбакиной или Мэдисон Кис. В предыдущих раундах Кудерметова победила Оливию Гадеки, Кэти Бутлер и Беатрис Хаддад Майю, а Свитолина — Сорану Кырстю, Каролин Долхайд и Яспер Паолини.

Теннис
Вероника Кудерметова
Элина Свитолина
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