Кудерметова не сумела выйти в третий круг Australian Open в парном разряде

Российская теннисистка Вероника Кудерметова не сумела выйти в третий круг Открытого чемпионата Австралии-2025 в парном разряде. Во втором круге россиянка и японка Ена Шибахара уступили китаянкам Ван Синьюй и Чжэн Сайсай — 1:6, 5:7. Игра продолжалась 1 час 31 минуту. В третьем круге китаянки встретятся с парой Камилла Рахимова/Сара Соррибес Тормо (Россия/Испания). Мельбурн (Австралия) Турнир «Большого шлема» Australian Open Общий призовой фонд 59 900 000 долларов Открытые корты, хард Женщины Парный разряд Второй круг Ван Синьюй/Чжэн Сайсай (Китай) — Вероника Кудерметова/Ена Шибахара (Россия/Япония, 11) — 6:1, 7:5