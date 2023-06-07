Кудерметова и Самсонова не смогли выйти в полуфинал парного «Ролан Гаррос»

Теннисистки Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова не смогли выйти в полуфинал парного «Ролан Гаррос». В 1/4 финала турнира «Большого шлема» российский дуэт проиграл паре Си Сувэй/Ван Синьюй (Тайвань/Китай) со счетом 3:6, 2:6. За выход в финал победительницы сыграют с дуэтом Николь Меличар/Эллен Перес (США/Австралия, 6). Париж (Франция) Турнир «Большого шлема» Roland Garros Общий призовой фонд 49 600 000 евро Открытые корты, грунт Женщины Парный разряд Четвертьфинал Си Сувэй/Ван Синьюй (Тайвань/Китай) — Вероника Кудерметова/Людмила Самсонова (Россия, 15) — 6:3, 6:2