Кудерметова и Самсонова не смогли выйти в полуфинал парного «Ролан Гаррос»

Сегодня, 17:10
Теннисистки Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова не смогли выйти в полуфинал парного «Ролан Гаррос».
В 1/4 финала турнира «Большого шлема» российский дуэт проиграл паре Си Сувэй/Ван Синьюй (Тайвань/Китай) со счетом 3:6, 2:6.
За выход в финал победительницы сыграют с дуэтом Николь Меличар/Эллен Перес (США/Австралия, 6).
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 49 600 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Парный разряд
Четвертьфинал
Си Сувэй/Ван Синьюй (Тайвань/Китай) — Вероника Кудерметова/Людмила Самсонова (Россия, 15) — 6:3, 6:2