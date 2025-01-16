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Вероника Кудерметова — Кэти Бултер: смотреть онлайн-трансляцию матча Australian Open

Вероника Кудерметова и Кэти Бултер проведут матч на Australian Open 16 января
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Вероника Кудерметова.
Фото Getty Images
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова и англичанка Кэти Бултер проведут матч второго круга Открытого чемпионата Австралии в четверг, 16 января. Встреча на кортах спортивного комплекса «Мельбурн Парк» начнется около 9.00 по московскому времени.

За результатами игры Кудерметова — Бултер и других встреч Australian Open можно в нашем матч-центре.

В России нет официальных трансляций Australian Open. Бесплатно игры в прямом эфире появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте». Также на официальном YouTube-канале турнира проходит мультипликационная трансляция.

В первом круг Кудерметова обыграла австралийскую теннисистку Оливию Гадеки, а Бутлер — канадку Ребекку Марино. Действующей победительницей Открытого чемпионата Австралии среди женщин является Арина Соболенко.

Australian Open
Вероника Кудерметова
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