Вероника Кудерметова победила Гадеки на Australian Open

Сегодня, 15:06
Российская теннисистка Вероника Кудерметова обыграла австралийку Оливию Гадеки в первом круге Открытого чемпионата Австралии — 6:1, 6:1.
Игра продолжалась 58 минут.
Кудерметова сделала один эйс, допустила одну двойную ошибку и реализовала 6 брейк-пойнтов из 8. На счету ее соперницы ни одной подачи навылет, 4 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.
Во втором круге россиянка сыграет с британкой Кэти Бултер.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 59 900 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Вероника Кудерметова (Россия) — Оливия Гадеки (Австралия) - 6:1, 6:1.