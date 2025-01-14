Вероника Кудерметова победила Гадеки на Australian Open

Российская теннисистка Вероника Кудерметова обыграла австралийку Оливию Гадеки в первом круге Открытого чемпионата Австралии — 6:1, 6:1.

Игра продолжалась 58 минут.

Кудерметова сделала один эйс, допустила одну двойную ошибку и реализовала 6 брейк-пойнтов из 8. На счету ее соперницы ни одной подачи навылет, 4 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.

Во втором круге россиянка сыграет с британкой Кэти Бултер.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 59 900 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Вероника Кудерметова (Россия) — Оливия Гадеки (Австралия) - 6:1, 6:1.